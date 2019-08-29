Туристам предлагают убирать мусор в Берлине

"В 30-ю годовщину падения Берлинской стены компания-организатор экскурсий по столице Sandemans New Berlin вместе с администрациями районов Панков и Митте запустила новую акцию для туристов – бесплатная экскурсия в обмен на уборку мусора. Подобные проекты действуют в ряде городов Европы – Эдинбурге, Амстердаме, Барселоне и Париже", — сообщает портал Berlin.de.

Как отмечает портал, в акции приняли участие 75 туристов из разных стран (Индии, Бразилии и др.). Сначала для них провели экскурсию по Бернауэр штрассе, где находится мемориал Берлинской стены, после этого они отправились на уборку мусора в Мауэрпарк. Завершением программы стал пикник, пишет euromag.ru.

По словам члена городского совета района Панков РоныТитье, некоторые жители Берлина недовольны быстрорастущим числом туристов. Она видит в этом проекте возможность наладить диалог между населением и путешественниками.

"Наша цель – повысить осведомленность об устойчивом туризме и объяснить, как должны взаимодействовать гости и жители города, чтобы созидать что-то хорошее", — цитирует портал эксперта.

Она также добавила, что акция продолжит свое существование, в сентябре такие экскурсии запланированы на две даты.

В первом полугодии иностранные туристы совершили в Германии 39,8 млн ночевок, что на 3% (1,2 млн) больше, чем за аналогичный период 2018 года.