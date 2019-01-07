Туристам придется раскошелиться за выезд из Японии

Понедельник, 07 Январь 2019 Мир Мир

Туристам придется раскошелиться за выезд из Японии

В Японии вступил в силу закон, согласно которому каждый турист, выезжающий из страны, обязан заплатить налог. 

Отмечается, что сумма налогового сбора для выезда составит 1000 иен (около 600 рублей). Закон действует для граждан всех стран. От уплаты сбора освобождаются лица, купившие билеты до 7 января, дети до двух лет, транзитные пассажиры, дипломаты и пассажиры правительственных спецрейсов. Кроме того, налог не будут платить экипажи судов и самолетов, а также пассажиры в случае вынужденной посадки самолета или захода в порт корабля из-за погодных условий.

Власти страны подсчитали, что к 2020 году Японию посетят около 40 миллионов туристов. В 2019-м доход от налога на выезд достигнет 50 миллиардов иен. В то же время продолжит действовать закон о бесплатной выдаче виз.

Налоговый сбор позволит расширить и укрепить инфраструктуру туризма. В частности, планируется ввести систему автоматического распознавания лиц в аэропортах, повысить привлекательность туристических достопримечательностей и предоставлять более полную информацию и сервис туристам.

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