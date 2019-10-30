Туристка два года копила деньги на путешествие и исчезла

Об этом сообщает Metro.

21-летняя Амелия Бэмбридж (Amelia Bambridge) отправилась в путешествие на остров Ко-Ронг в одиночку. В четверг, 24 октября, девушка посещала пляжную вечеринку и отлично проводила время с новыми друзьями. После этого она должна была вернуться в хостел, а на следующий день отплыть на материк, однако Бэмбридж бесследно исчезла.

Рюкзак с ее вещами, телефоном и банковскими картами был обнаружен на скалах в 40 метрах от гостевого дома, в котором она остановилась. Родственники предполагают, что девушку могли похитить. По словам ее матери Линды Шултес, дочь всегда была очень организованной и ответственной. Кроме того, отец туристки добавил, что, если бы с ней произошел несчастный случай, ее тело давно бы нашли. Он отказался верить в то, что его дочь утонула в море.

Поиски девушки продолжаются уже в течение пяти дней. Как заявили в полиции, сейчас в операции задействованы около 100 человек, среди которых есть местные жители, дайверы, туристы добровольцы и сотрудники правоохранительных органов.