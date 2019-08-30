Туристка наступила на оголенный провод по пути с пляжа и погибла

Пятница, 30 Август 2019 Мир Мир

Туристка наступила на оголенный провод по пути с пляжа и погибла

Туристка из Аргентины погибла в Доминиканской Республике, наступив на оголенный электрический провод по пути с пляжа.

Об этом сообщает Daily Mail.

17-летняя Мелина Капута получила смертельный удар током на глазах у своих братьев, когда босиком возвращалась в свой отель в Пунта-Кане.

На место происшествия тут же приехала скорая помощь, но спасти подростка врачам не удалось. По предварительным данным, девочка умерла от сердечно-дыхательной недостаточности. В настоящий момент ее семья ожидает результатов вскрытия.

После смерти Капуты ее брат Леонардо выразил свою скорбь в социальных сетях. «Я видел, как ты родилась, как ты росла, как боролась, я видел, как ты плакала, улыбалась и мечтала. Я знаю, что у тебя было доброе сердце, ведь ты всегда защищала слабых. Я люблю тебя и прошу прощения, что не смог сделать больше для того, чтобы ты сейчас была рядом со мной», — написал Леонардо в Instagram-посте.

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