Туристка наступила на оголенный провод по пути с пляжа и погибла

Об этом сообщает Daily Mail.

17-летняя Мелина Капута получила смертельный удар током на глазах у своих братьев, когда босиком возвращалась в свой отель в Пунта-Кане.

На место происшествия тут же приехала скорая помощь, но спасти подростка врачам не удалось. По предварительным данным, девочка умерла от сердечно-дыхательной недостаточности. В настоящий момент ее семья ожидает результатов вскрытия.

После смерти Капуты ее брат Леонардо выразил свою скорбь в социальных сетях. «Я видел, как ты родилась, как ты росла, как боролась, я видел, как ты плакала, улыбалась и мечтала. Я знаю, что у тебя было доброе сердце, ведь ты всегда защищала слабых. Я люблю тебя и прошу прощения, что не смог сделать больше для того, чтобы ты сейчас была рядом со мной», — написал Леонардо в Instagram-посте.