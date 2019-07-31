Туристка обнаружила змею в гостиничной кровати
Туристка Мелинда Майор обнаружила змею в своей постели в номере гостиницы Hampton Inn Walnut Grove в Мемфисе (штат Теннесси, США).
Об этом сообщает The Sun.
Рептилия обвилась вокруг руки женщины, пока та спала в номере на втором этаже. Проснувшись от прикосновения, Майор сбросила змею на кровать и вызвала представителей отеля, которые убрали животное из комнаты. Оказалось, что это не опасная для человека зеленая садовая змея.
Администрация принесла туристке извинения. С нее не взяли плату за проживание. «Я могу иметь дело с пауками и всякими такими противными штуками, но змеи — не мое», — объяснила Мелинда Майор причину своего испуга.