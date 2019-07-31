Туристка обнаружила змею в гостиничной кровати

Об этом сообщает The Sun.

Рептилия обвилась вокруг руки женщины, пока та спала в номере на втором этаже. Проснувшись от прикосновения, Майор сбросила змею на кровать и вызвала представителей отеля, которые убрали животное из комнаты. Оказалось, что это не опасная для человека зеленая садовая змея.

Администрация принесла туристке извинения. С нее не взяли плату за проживание. «Я могу иметь дело с пауками и всякими такими противными штуками, но змеи — не мое», — объяснила Мелинда Майор причину своего испуга.