Туристка упала со скалы в первый день отдыха и погибла

Воскресенье, 22 Март 2020 Мир Мир

Туристка упала со скалы в первый день отдыха и погибла

Британка Трейси Дайан Нотт (Tracy Diane Knott) упала со скалы в первый день отдыха и скончалась от полученных травм.

О происшествии сообщает портал Mirror.

Туристка отправилась в путешествие в Девон, Англия, вместе с мужем, чтобы отметить свое 50-летие. В день трагедии они отправились на прогулку по скалистой местности. Когда женщина шла по прибрежной тропе в сторону парка, она поскользнулась и упала с обрыва на камни. Ее нашли мертвой в море.

В ходе экспертизы в крови погибшей был обнаружен высокий процент алкоголя. Полиция установила, что пара пыталась подняться по лестнице в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент женщина облокотилась на перила, не удержала равновесия и упала вниз.

Происшествие признали несчастным случаем. По информации медиков, травмы англичанки соответствовали тем, что получают при падении с высоты.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)