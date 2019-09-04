Туристка в Израиле заплатила за шаурму почти три тысячи долларов

Среда, 04 Сентябрь 2019 Мир Мир

Туристка в Израиле заплатила за шаурму почти три тысячи долларов

Женщина заплатила 10,1 тысячу шекелей (2,8 тысячи долларов) за шаурму в Израиле.

Об этом сообщает издание Times of Israel.

По информации издания, туристка расплатилась в закусочной банковской картой, и только после этого заметила списанную сумму. В самом заведении заявили, что транзакция была ошибкой.

Один из бывших работников подобного кафе рассказал, что такие ситуации являются частью схемы по обману туристов. «У них нет меню. Они просят 80 шекелей за тарелку шаурмы и взимают их в евро или долларах», — поделился он. По словам собеседника, покупатели далеко не всегда обращаются в полицию, если замечают обман.

В июле 2018 года американец приехал на отдых в Китай и по ошибке заплатил таксисту 6500 юаней вместо 65. Водитель отыскал туриста и отдал ему всю перечисленную по ошибке сумму.

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