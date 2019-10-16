Туристку оштрафовали на пляже за слишком откровенное бикини

Среда, 16 Октябрь 2019 Мир Мир

Туристку оштрафовали на пляже за слишком откровенное бикини

Полицейские оштрафовали туристку на филиппинском пляже за слишком откровенное бикини.

Об этом сообщает The Sun.

Туристка из Тайваня прогуливалась со спутником по пляжу острова Боракай в белом купальнике, верх которого был настолько узким, что едва прикрывал грудь, а низ состоял лишь из веревочки.

Отель счел ее бикини слишком откровенным и пожаловался на путешественницу в правоохранительные органы. Тогда сотрудникам полиции пришлось оштрафовать ее на 2,5 тысячи филиппинских песо, несмотря на то, что на Филиппинах не существует запретов на ношение непристойной одежды.

По словам майора полиции Джесса Бэйлона, они сделали это, чтобы у других туристов не возникало желания носить подобные наряды. Сама туристка назвала свой купальник самовыражением.

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