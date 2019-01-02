Туристы погибли в самой безопасной для туристов стране

Среда, 02 Январь 2019 Мир Мир

Туристы погибли в самой безопасной для туристов стране

Три путешественника из Великобритании погибли в автокатастрофе в Исландии.

По данным местных СМИ, авария произошла в четверг, 27 декабря, на мосту Нупсвотн (Núpsvötn) на исландской кольцевой дороге между деревней Киркьюбайярклейстюр (Kirkjubæjarklaustur) и районом Скафтафедль (Skaftafell) — частью национального парка Ватнайекюдль (Vatnajökull National Park). Во время инцидента в автомобиле Toyota Land Cruiser находилось семь пассажиров.

«Это было ужасно. Скорее всего, водитель потерял управление, машина перелетела через ограждение и упала на берег, — рассказал очевидец произошедшего Адольф Эрлингссон (Adolf Erlingsson). — Она просто перевернулась и разбилась». По словам Эрлингссона, когда он добрался до места аварии, три пассажира, в том числе ребенок, были мертвы.

Полиция сообщила, что четырех пострадавших доставили в больницу с серьезными травмами.

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