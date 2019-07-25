Туристы смогут снять дом Беллы из «Сумерек»

Четверг, 25 Июль 2019 Мир Мир

Туристы смогут снять дом Беллы из «Сумерек»

На сайте бронирования жилья для отпуска Airbnb появился дом, в котором жила героиня актрисы Кристен Стюарт Белла в фильме о вампирах «Сумерки».

Об этом сообщает Daily Mail.

По сюжету, дом Беллы располагался в городе Форкс, штат Вашингтон. Однако на самом деле он находится в Сейнт Хеленс в Орегоне. По информации издания, дом был построен в 30-х годах прошлого века.

Стоимость аренды составляет 330 долларов за одну ночь по будням и 440 долларов в выходные. Всего в доме пять спален, в которых могут разместиться 10 гостей.

В мае турист приехал в «чистый дом с отдельной ванной», арендованный через Airbnb, и на его месте обнаружил грузовой контейнер. Вдобавок оказалось, что его установили посреди улицы незаконно. За ночь в помещении, обозначенном в объявлении как коттедж, просили 134 евро.

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