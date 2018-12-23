Туристы выбрали лучший город Европы

За "польскую Венецию" проголосовало более 41 тысячи пользователей сайта из 320 тысяч, принявших участие в голосовании.

На втором месте оказался расположенный на севере Испании Бильбао, а на третьем - французский Кольмар. Замкнули пятерку хорватский город Хвар, находящийся на одноименном острове, и столица Латвии – Рига, пишет euromag.ru.

Всего на звание лучшего для туризма претендовали 20 европейских городов, причем среди них были такие популярные туристические направления как Париж, который в результате занял 13-е место, и Амстердам, оказавшийся лишь 15-м.