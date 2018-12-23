Туристы выбрали лучший город Европы

Воскресенье, 23 Декабрь 2018 Мир Мир

Туристы выбрали лучший город Европы

Польский город Вроцлав завоевал звание лучшего туристического направления Европы 2018 года, получив большинство голосов опрошенных.

За "польскую Венецию" проголосовало более 41 тысячи пользователей сайта из 320 тысяч, принявших участие в голосовании.

На втором месте оказался расположенный на севере Испании Бильбао, а на третьем - французский Кольмар. Замкнули пятерку хорватский город Хвар, находящийся на одноименном острове, и столица Латвии – Рига, пишет euromag.ru.

Всего на звание лучшего для туризма претендовали 20 европейских городов, причем среди них были такие популярные туристические направления как Париж, который в результате занял 13-е место, и Амстердам, оказавшийся лишь 15-м.

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