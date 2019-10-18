Туристы выбрали лучший отель в Париже
Более 600 тысяч людей со всего мира приняли участие в голосовании и составлении международного списка «Выбор читателей» Condé Nast Traveler 2019.
Лучшим отелем в Париже был назван La Réserve Paris – Hotel and Spa.
Скрытый от посторонних глаз, отель La Réserve Paris Hotel and Spa расположился в фешенебельном квартале французской столицы по соседству с Елисейскими полями и улицей Фобур-Сент-Оноре. Один из ресторанов отеля – Le Gabriel – удостоен двух звезд «Мишлен», пишет euromag.ru.
Премия Reader’s Choice Awards проводится ежегодно журналом Condé Nast Traveler.