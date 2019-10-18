Туристы выбрали лучший отель в Париже

Лучшим отелем в Париже был назван La Réserve Paris – Hotel and Spa.

Скрытый от посторонних глаз, отель La Réserve Paris Hotel and Spa расположился в фешенебельном квартале французской столицы по соседству с Елисейскими полями и улицей Фобур-Сент-Оноре. Один из ресторанов отеля – Le Gabriel – удостоен двух звезд «Мишлен», пишет euromag.ru.

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