Туристы выбрали лучший отель в Париже

Пятница, 18 Октябрь 2019 Мир Мир

Туристы выбрали лучший отель в Париже

Более 600 тысяч людей со всего мира приняли участие в голосовании и составлении международного списка «Выбор читателей» Condé Nast Traveler 2019.

Лучшим отелем в Париже был назван La Réserve Paris – Hotel and Spa.

Скрытый от посторонних глаз, отель La Réserve Paris Hotel and Spa расположился в фешенебельном квартале французской столицы по соседству с Елисейскими полями и улицей Фобур-Сент-Оноре. Один из ресторанов отеля –  Le Gabriel – удостоен двух звезд «Мишлен», пишет euromag.ru.

Премия Reader’s Choice Awards проводится ежегодно журналом Condé Nast Traveler.

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