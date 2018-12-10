Туристы занялись сексом на пирамиде и привлекли внимание властей

Помимо фотографии, на которой голый датчанин Андреас Хвид лежит со своей спутницей на фоне Каира, он также опубликовал видеоролик. В нем пара взбирается на достопримечательность в полной темноте, а в конце девушка снимает с себя одежду.

Пользователи не оценили поступок датчан. «На мой взгляд, эта выходка демонстрирует невоспитанность», — писали одни. «Тотальный позор. Тотальное неуважение к культуре», — возмущались другие.

Также на снимки обратили внимание представители власти Египта. Отмечается, что восхождение на пирамиду запрещено законом, а вход в достопримечательность закрывается в пять вечера.

В июне бельгийская модель Мариса Папен снялась голой напротив священных для представителей иудаизма мест в Иерусалиме. На своем сайте девушка опубликовала серию обнаженных фотографий, которые были сделаны во время трехдневной поездки в Израиль, под заголовком The Wall of Shame («Стена стыда»). На одном из снимков фотографа Матиаса Ламбрехта Папен загорает на белом пластмассовом стуле напротив Стены Плача.