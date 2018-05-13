Туризм стал опасным для Земли

Воскресенье, 13 Май 2018 Мир Мир Популярные материалы

Туризм стал опасным для Земли

Новое исследование, проведенное учеными из Сиднейского университета, выявило, что восемь процентов выбросов углерода в атмосферу происходит из-за туризма.

Авторы работы изучили потоки парниковых газов в 160 странах мира с 2009 по 2013 год и выяснили, что туристический бизнес становится одной из причин глобального загрязнения планеты.

США возглавили рейтинг по объему произведенного туристами углекислого газа. На втором месте оказался Китай, далее следует Индия и Германия. В этих странах большая часть выбросов окиси углерода пришлась на внутренние поездки.

Исследование также показало, что на таких островах, как Мальдивы, Кипр и Сейшелы, на индустрии туризма лежит ответственность за 80 процентов загрязнения от общего количества выброшенных вредных газов.

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