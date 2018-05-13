Туризм стал опасным для Земли

Авторы работы изучили потоки парниковых газов в 160 странах мира с 2009 по 2013 год и выяснили, что туристический бизнес становится одной из причин глобального загрязнения планеты.

США возглавили рейтинг по объему произведенного туристами углекислого газа. На втором месте оказался Китай, далее следует Индия и Германия. В этих странах большая часть выбросов окиси углерода пришлась на внутренние поездки.

Исследование также показало, что на таких островах, как Мальдивы, Кипр и Сейшелы, на индустрии туризма лежит ответственность за 80 процентов загрязнения от общего количества выброшенных вредных газов.