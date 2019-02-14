Турка приговорили к чтению книг

Четверг, 14 Февраль 2019 Мир Мир

Суд Стамбула приговорил 75-летнего местного жителя Али Шахина, обвиняемого в оскорблении президента Турции Тайипа Эрдогана, к чтению 24 книг.

Мужчина был обвинен в том, что допустил оскорбительные высказывания в адрес Эрдогана, находясь в одной из стамбульских кофеен. Он отверг предъявленное ему обвинение, заявив, что стал жертвой клеветы, сообщает РИА Новости.

Суд постановил оставить Шахина на свободе, обязав его прочесть 24 книги, в том числе сборник речей основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, биографию Эрдогана, книги о попытке переворота в Турции в июле 2016 года, а также историческую и религиозную литературу.

Сообщается, что адвокат Шахина подал апелляцию на решение суда, однако сам осужденный уже приступил к чтению книг.

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