Turkish Airlines возобновит полеты в 19 стран

Пятница, 08 Май 2020 Мир Мир

Turkish Airlines возобновит полеты в 19 стран

Авиакомпания Turkish Airlines планирует возобновить авиасообщение с 19 странами уже в июне.

60% внутренних перелетов будут осуществляться уже в июне, а к концу месяца может вернуться и часть международных.

Первые рейсы из Турции в Москву и Санкт-Петербург ожидаются в июле.

Как отметил источник агентства в турецкой авиаотрасли, России в плане пока нет. Авиасообщение между странами может открыться в июле, первыми станут рейсы в Москву и Санкт-Петербург, пишет euromag.ru.

В июне Turkish Airlines запланировала возобновление полетов в 19 стран, в том числе Германию, Японию, Канаду, Китай, Грузию и Белоруссию. В июле турецкие самолеты будут летать уже в 74 страны, а в августе — в 98 стран.

В авиакомпании подчеркнули, что все планы носят предварительный характер и в них могут быть внесены коррективы с учетом мировой эпидемиологической ситуации, а также решений властей стран, с которыми планируется возобновление авиасообщения.

Турция объявила о пройденном пике эпидемии коронавируса 29 апреля. По последним данным, в стране выявлено более 129 тысяч зараженных, их них 3,5 тысячи человек скончались, 73,3 тысячи — вылечились.

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