Twitter устроит массовую чистку фейков

«На этой неделе мы будем удалять заблокированные профили из счетчика числа подписчиков», - сообщила администрация социальной сети.

Причиной, по которой пользователь социальной сети может быть заблокирован, в Twitter назвали публикацию вводящих в заблуждение ссылок, частое попадание в черные списки и неумеренное упоминание в твитах других пользователей.

Согласно записи среднестатистический пользователь потеряет около четырех подписчиков, однако популярные блогеры могут столкнуться и с более серьезным уменьшением числа читающих их пользователей. В результате количество подписчиков станет более «значимым и точным».

С 7 июля социальная сеть начала активно бороться с фейковыми пользователями и удаляла по миллиону аккаунтов в день.