Twitter запретил своим сотрудникам приходить в офисы

Воскресенье, 08 Март 2020 Мир Мир

Twitter запретил своим сотрудникам приходить в офисы

Сервис микроблогов Twitter запретил своим сотрудникам появляться в офисах и перевел их на удаленный режим работы из-за эпидемии коронавируса.

Об этом говорится в заявлении компании.

Сотрудники в Гонконге, Японии и Южной Корее будут в обязательном порядке решать поставленные задачи из дома, сейчас Twitter пытается наладить систему для такого выхода из сложившейся ситуации. Работникам в других странах разрешается приходить в офис, однако, если нет необходимости присутствовать в офисе, удаленный доступ является приоритетным.

Для безопасности остающихся критически важных сотрудников во всех помещениях проводится глубокая очистка и дезинфекция.

Данная политика компании вступает в силу немедленно и будет действовать до тех пор, пока Всемирная организация здравоохранения или Центры по контролю за заболеваниями США не сочтут целесообразным отступить от мер предосторожности при пандемии или при появлении действенной и доступной вакцины от COVID-19.

«Наша цель — снизить риск того, что кто-либо может заразиться или случайно распространить вирус. Важно, чтобы мы предприняли эти активные шаги, чтобы защитить себя и других и свести к минимуму распространение болезни», — резюмировали в Twitter.

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