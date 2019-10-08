Тысячам американцев заморозят пенсии из-за долгов

Как сообщает Reuters, это продиктовано необходимостью сокращения долгов.

Кроме того, будут заморожены дополнительные пенсионные выплаты для примерно 700 сотрудников. Предполагается, что таким образом компания сможет сократить чистый долг на 4-6 миллиарда долларов, а также снизят пенсионный дефицит компании на 5-8 миллиардов долларов.

«Мы тщательно взвесили тенденции рынка и наш стратегический приоритет, чтобы улучшить наше финансовое положение с учетом влияния на наших сотрудников», — отметил директор по персоналу Кевин Кокс. Его высказывание приведено в сообщении, опубликованном на сайте компании. По словам Кокса, компания делает все возможное, чтобы поддержать сотрудников в переходный период, решение о заморозке пенсий он назвал трудным.