Тысячи людей согласились быть инфицированными ради вакцины от коронавируса

Двадцать тысяч людей дали согласие, чтобы им искусственно ввели вирус, – в обмен, пишет Wall Street Journal, они получат три с половиной тысячи фунтов. Испытания помогут ускорить появление вакцины, считают ученые.

Тем временем в маленьком городе на севере Италии остановили появление новых случаев заражения коронавирусом с помощью эксперимента, пишет euromag.ru.

Когда коммуна Во Эуганео недалеко от Венеции оказалась в эпицентре европейской вспышки COVID-19, там с самого начала развернули активное тестирование населения.

Всем 3,4 тысячам жителей города, независимо от наличия у них симптомов, сделали тесты на коронавирус. Тех, у кого диагноз подтвердился, отправили на строгий карантин. Людей, с которыми они контактировали, - тоже.

Через 10 дней всех протестировали повторно, и в результате число заболевших снизилось на 90%.