Тюрьму для ведьм продают в Британии

Это третья попытка владелицы Ванессы Митчелл избавиться от известного здания в Эссексе. Пишут, что она покинула дом в 2004 году после того, как увидела "таинственные брызги крови" и подверглась "нападению" со стороны злобных призраков, один из которых был "козлом сатанинского вида".

Потенциальных покупателей предупреждают, что бывшую тюрьму, известную как "Клетка", некоторые риелторы называют самым часто посещаемым домом в Англии. Также он нередко попадает в объективы телекамер, пишет euromag.ru.

Во время судебных процессов в 1582 году 14 женщин были обвинены в преступлениях, связанных с колдовством, три из них - казнены. Одна из обвиняемых, Урсула Кемп, была местным целителем, которую приговорили к смертной казни через повешение. Ее имя упоминается на мемориальной доске, висящей на одной из стен бывшей тюрьмы.

В XVI и XVII веках Эссекс был центром таких судебных процессов: из 112 ведьм, приговоренных к смерти в Англии в 1640-х годах, 82 были казнены в Эссексе.

В 1921 году в саду дома были обнаружены два женских скелета, которые эксперты считают останками женщин, названных ведьмами. По сообщения СМИ, некоторые кости были пробиты гвоздями.