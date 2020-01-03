У аэропорта Багдада прогремела серия взрывов

Пятница, 03 Январь 2020 Мир Мир

У аэропорта Багдада прогремела серия взрывов

У здания международного аэропорта иракского Багдада прогремела серия мощных взрывов в ночь на пятницу, 3 января.

Об этом сообщает ТАСС.

Воздушная гавань находится недалеко от американских военных баз, которые подверглись мощным ракетным ударам. Местные СМИ сообщают о пострадавших 12 иракских военных, получивших ранения во время взрыва у въезда в аэропорт. Среди погибших и пострадавших есть мирные жители.

Обстрелы производили по центру размещения американских и французских военных советников из реактивных систем залпового огня. Средства ПВО коалиции под эгидой США отразили удары. Один из снарядов попал на взлетно-посадочную полосу, еще три упало в районе грузового терминала, в результате чего аэропорт временно закрыли. Несколько вертолетов ведут патрулирование над ним.

Шиитские бойцы выпустили четыре минометных снаряда по военной базе Эт-Таджи 30 декабря, где базируются американские военные. Обстрел последовал после атаки США трех объектов в Западном Ираке и двух — в Восточной Сирии, там находились склады оружия и командные пункты группировок.

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