У аэропорта Багдада прогремела серия взрывов

Об этом сообщает ТАСС.

Воздушная гавань находится недалеко от американских военных баз, которые подверглись мощным ракетным ударам. Местные СМИ сообщают о пострадавших 12 иракских военных, получивших ранения во время взрыва у въезда в аэропорт. Среди погибших и пострадавших есть мирные жители.

Обстрелы производили по центру размещения американских и французских военных советников из реактивных систем залпового огня. Средства ПВО коалиции под эгидой США отразили удары. Один из снарядов попал на взлетно-посадочную полосу, еще три упало в районе грузового терминала, в результате чего аэропорт временно закрыли. Несколько вертолетов ведут патрулирование над ним.

Шиитские бойцы выпустили четыре минометных снаряда по военной базе Эт-Таджи 30 декабря, где базируются американские военные. Обстрел последовал после атаки США трех объектов в Западном Ираке и двух — в Восточной Сирии, там находились склады оружия и командные пункты группировок.