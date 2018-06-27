У бывшего премьера нашли ценности на четверть миллиарда долларов

Среда, 27 Июнь 2018 Мир Мир Популярные материалы

У бывшего премьера нашли ценности на четверть миллиарда долларов

Полиция Малайзии обнаружила ценности на 273 миллиона долларов при обысках по делу о хищениях из государственного фонда 1MDB, с которым связан Наджиб Разак.

Среди изъятого из помещений, принадлежащих семье экс-главы правительства, - украшения (12 тысяч штук), аксессуары и наличные деньги. Самым дорогим оказалось ожерелье из золота и бриллиантов стоимостью 1,6 миллиона долларов. Были обнаружены также 14 тиар, 272 сумки от марки Hermes, 423 пары часов, 234 пары очков, а также 567 сумок с наличностью на 30 миллионов.

Специалистам понадобилось пять недель, чтобы описать все ценности и оценить стоимость изъятого. «Мы не смогли подсчитать все сразу, потому что цифры очень большие», - пояснили в полиции.

Как пишет CNN, во время обысков также были конфискованы документы, относящиеся к скандалу 1MDB. Разака и его жену Росму Мансор теперь планируется вызвать на допрос. BBC News отмечает, что супруга бывшего премьера известна своей любовью к товарам известных брендов.

Мохд Наджиб бин Тун Хаджи Абдул Разак занимал пост премьер-министра Малайзии с 3 апреля 2009 года. Он потерял его во время выборов в мае 2018-го, что связывают именно с обвинениями в коррупции. После поражения на выборах Разака и его жену несколько раз допрашивали, сейчас им запрещен выезд из страны.

1MDB был создан в 2009 году для финансирования инфраструктурных проектов в Малайзии. В 2015 году вокруг него разгорелся скандал: выяснилось, что из фонда вывели около 3,5 миллиарда долларов. Кроме того, он набрал долгов на 11 миллиардов долларов. Разака, который возглавлял консультационный совет 1MDB, обвинили в хищении 700 миллионов долларов. Антикоррупционная комиссия страны в итоге оправдала его.

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