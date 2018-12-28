У церкви в центре Афин прогремел взрыв

Взрыв произошел в 7:10 по местному времени. Пострадал полицейский, который приблизился к бомбе. Его доставили в госпиталь с ранениями рук и головы.

По данным издания Newsit, помимо стража порядка, также ранен церковный сторож. Он увидел подозрительный предмет и вызвал правоохранителей, и, как только полицейский подошел к бомбе, она взорвалась.

Взрывное устройство заложили в металлический ящик возле входа в храм. Телефонных звонков с предупреждением не было, отмечает РИА Новости.

Как рассказывают очевидцы, из-за взрыва под землю провалились припаркованные мотоциклы и разлетелись мусорные баки.