У дочери Экклсоуна украли драгоценности на 67 млн долларов

Все украшения были вынесены из дома за 50 минут — спустя несколько часов после того, как Экклстоун, дочь бывшего владельца чемпионата мира по автогонкам «Формула-1» Берни Экклстоуна, покинула город на рождественские каникулы.

«Такое ограбление оказалось неожиданностью, потому что оно произошло в одном из самых охраняемых домов на одной из самых безопасных улицах города», — отметил источник таблоида.

Три грабителя пробрались в дом через сад и опустошили сейфы, которые находились в спальне фотомодели. Они похитили драгоценности известных брендов, включая свадебный подарок Cartier за 80 000 фунтов стерлингов (106,6 тыс. долларов), пишет euromag.ru.

Отмечается, что во время ограбления в особняке работал охранник. Он заметил преступников, когда они уже покидали место преступления.

Улица Кенсингтон Палас Гарденс, на которой расположен дом Экклстоун, получила название «Улица миллионеров». Средняя цена дома составляет 33 млн фунтов стерлингов (44 млн долларов). Среди ее известных жителей — принц Уильям с женой Кейт, владелец «Челси» Роман Абрамович и самый богатый человек Китая Ван Цзяньлинь.

Улица постоянно патрулируется сотрудниками Дипломатической группы защиты.