У экс-премьера изъяли 5 грузовиков драгоценностей и денег

В ходе обысков недвижимости, принадлежащей бывшему премьер-министру Малайзии Наджибу Разаку, было обнаружено более 280 коробок с наличностью, драгоценностями, элитными часами, а также коллекцию из десятков эксклюзивных сумок Louis Vuitton и Birkin от модного дома Hermes. В сумках, стоимостью от 12 до 300 тысяч долларов, также нашлось огромное количество ценностей и иностранной валюты.

Обыски в офисах и квартирах Наджиба в Куала-Лумпуре начались с вечера среды. Для того, чтобы вывезти обнаруженные ценности, полиции потребовались 5 грузовиков.

Амар Сингх, начальник управления по расследования экономических преступлений: «Мы обнаружили 284 коробки с дизайнерскими сумками. После проверки оказалось, что в 72 сумках находится различная валюта, часы и драгоценности. На данный момент не можем назвать точную сумму изъятой наличности, поскольку продолжается подсчет. Обнаружено большое количество драгоценностей».

Коррупционный скандал и миллиардные хищения, связанные с именем премьер-министра Наджиба Разака и членов ушедшего в отставку правительства, стали одной из основных причин победы на выборах 9 мая этого года оппозиционной коалиции «Альянс надежды». Новый премьер-министр Малайзии 91-летний Махатхир Мохамад пообещал расследовать хищения в государственном инвестиционном фонде 1MDB, созданном Наджибом в 2009 году. Информация о нецелевом использовании средств фонда в размере 4,5 миллиарда долларов появилась еще в 2015 году.

Факты хищений из инвестиционного фонда и отмывания денег через сеть международных банков и финансовых компаний были подтверждены расследованиями, проведенными ФБР США, а также правоохранительными органами Великобритании, Австралии, Гонконга и Сингапура. А в Минюсте США подтвердили, что супруга Наджиба Разака приобрела на территории Соединенных Штатов уникальный розовый бриллиант за 23 миллиона долларов.