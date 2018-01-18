У марки Datsun появился кроссовер

Четверг, 18 Январь 2018 Мир Мир Популярные материалы

У марки Datsun появился кроссовер

Компания Datsun представила свой первый кроссовер.

Автомобиль под названием Cross дебютировал в Индонезии.

Он стал третьей моделью на этом рынке и шестой в глобальной линейке.

Габаритная длина кроссовера составляет 3995 миллиметров, ширина - 1670 миллиметров, высота - 1560 миллиметров, а размер колесной базы достигает 2450 миллиметров.

Дорожный просвет равен 200 миллиметрам - на 30 миллиметров больше, чем у модели GO+, на базе которой построен Cross. Автомобиль получил защитные накладки на кузов из черного пластика и элементами «под металл», а также усиленную защиту днища.

Новинка оснащена трехцилиндровым бензиновым атмосферником 1.2, который в версии с пятиступенчатой механической коробкой передач выдает 68 сил, а в паре с вариатором - 78 сил. Максимальный крутящий момент в обоих случаях один и тот же - 104 Нм.

В оснащение кроссовера Datsun вошли система стабилизации, ABS, система перераспределения тормозных усилий и трекшн-контроль.

Модель, разработанная специально для индонезийского рынка, будут собирать в городе Пурвакарта на Западной Яве. Стоимость Datsun Cross составит от 163 миллионов индонезийских рупий

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