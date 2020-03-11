У министра здравоохранения Великобритании нашли коронавирус

Среда, 11 Март 2020 Мир Мир

У министра здравоохранения Великобритании нашли коронавирус

У встретившегося с Джонсоном министра положительный тест на коронавирус.

Министр здравоохранения Великобритании и член парламента страны Надин Доррис заразилась коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на заявление Доррис.

Министр рассказала, что, как только у нее нашли вирус, она приняла все меры предосторожности и теперь не выходит из дома. «Общественное здравоохранение Англии приступило к детальному отслеживанию контактов. И департамент, и мой парламентский офис внимательно следуют их советам», — добавила Доррис. Пишет euromag.ru.

Как пишет The Times, за день до того, как у Доррис нашли коронавирус, она встречалась с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Ранее в марте Джонсон заявил, что не отказывался от рукопожатий на встрече с зараженными коронавирусом. Он отметил, что каждому стоит самостоятельно решать, отказываться ли от такого способа приветствия, но научные данные говорят о том, что ключевой способ защиты — регулярно мыть руки.

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