У премьер-министра Литвы обнаружили рак

В сентябре и октября он будет проходить курс иммуно- и химиотерапии. Выступление министра транслировало литовское правительство в соцсети Facebook, пишет euromag.ru.

"Это лимфома, первая стадия. Она не распространилась, сейчас я прохожу курс химиотерапии. Вчера я завершил первый цикл лечения и чувствую себя прекрасно", — заявил премьер.

Болезнь обнаружили в мае 2019 года, сразу после президентских выборов, в которых он принимал участие в качестве кандидата от правящей партии Союз крестьян и зеленых Литвы, однако во второй тур не прошел.

"К сожалению, установить точный диагноз удалось только после проведения операции в августе", — рассказал политик.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа предоставил Сквернялису возможность, отсутствовать на работе до 4 октября. Однако премьер-министр рассчитывает продолжить работу, так как, по словам Сквернялиса, болезнь не повлияла на его трудоспособность. Если состояние здоровья политика ухудшится, его обязанности будет временно исполнять министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

Саулюс Сквернялис также сообщил, что ежегодно лимфома выявляется у нескольких тысяч жителей Литвы и призвал всех регулярно проверять здоровье даже при хорошем самочувствии. Он также попросил журналистов уважительно отнестись к нему и его семье и не нарушать его личное пространство.

Лимфома — это онкологическое заболевание лимфатической ткани, характеризующееся увеличением лимфатических узлов и/или поражением различных внутренних органов, в которых происходит бесконтрольное накопление "опухолевых" лимфоцитов.