У Трампа нашли ожирение после диеты

Об этом пишет Politico со ссылкой на новые данные врача американского лидера.

Доктор Шон Конли сообщил, что при росте в 190 сантиметров вес Трампа составил 110,2 килограмма. При таких показателях индекс массы тела у президента составляет 30,4, а значение выше 30 считается ожирением. Люди с избыточным весом подвержены повышенному риску возникновения проблем со здоровьем, в том числе диабета и болезней сердца.

В то же время Конли указал, что в целом здоровье 72-летнего президента очень хорошее: у него нормально работают внутренние органы, хорошие показатели крови и давления. При этом отмечалось, что Трампу увеличили дозу лекарства для снижения уровня холестерина.

Год назад глава государства весил 108,4 килограмма. Тогда врач выявил у него признаки начинающегося ожирения и посоветовал употреблять меньше жиров и углеводов и больше заниматься спортом. Из-за этого Трамп был вынужден временно отказаться от фастфуда. Позднее сообщалось, что президент, пытаясь сократить потребление калорий и углеводов, начал есть бургеры с половиной булочки.

Трамп известен своей любовью к бургерам и стейкам. Известно, что во время предвыборной кампании его традиционный обед состоял из двух бигмаков, двух рыбных бургеров филе-о-фиш и шоколадного молочного коктейля.

В январе Трамп заказал 300 бургеров в Белый дом для торжественного ужина с победителями чемпионата по американскому футболу среди студентов. За ужин американский лидер платил из своего кармана — повара, обычно работающие в резиденции, были отправлены в отпуск и не получали зарплату из-за шатдауна.