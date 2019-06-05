У Венесуэлы конфисковали тонны золота за долги

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

В 2016 году Венесуэла получила в банке кредит наличными в размере 750 миллионов долларов, 20 тонн золота были переданы в финансовую организацию в качестве залога. Срок выплаты кредита должен был истечь в 2021 году, однако Каракас не выполнил условия договора и пропустил процентные платежи. Из-за этого Deutsche Bank принял решение конфисковать золото и погасить обязательства досрочно.

Представители банка отказались комментировать ситуацию.

По данным издания, представители оппозиции Венесуэлы ведут переговоры с Deutsche Bank и просят выплатить им 120 миллионов долларов. Политики считают, что эта сумма покрывает разницу в цене золота, которая увеличилась с момента его приобретения. Оппозиция хочет получить эти деньги на отдельный счет, к которому действующий президент страны Николас Мадуро не будет иметь доступа.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда лидер оппозиции Хуан Гуайдо на фоне массовых акций протеста объявил себя временным президентом. Его легитимность признали США, ряд стран Латинской Америки и Европы. Россия поддержала Николаса Мадуро.