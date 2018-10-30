У всех женщин принца Гарри обнаружили общую черту

Вторник, 30 Октябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

У всех женщин принца Гарри обнаружили общую черту

Эксперты обратили внимание, что бывшим девушкам принца Гарри — Челси Дэви и актрисе Крессиде Бонас, — а также жене Меган Маркл присуща одна общая черта.

Специалистка по анатомии стопы Джейн Шихан (Jane Sheehan) рассказала в эфире телепередачи This Morning, что все они обладают пальцем Мортона (особенность строения стопы, при котором второй палец длиннее первого). По словам Шихан, эта особенность указывает на то, что каждая из трех женщин — прирожденный лидер по натуре.

Однако палец Меган Маркл имеет специфическую форму, которая говорит о склонности герцогини к компромиссам. «Ее большой палец наклонен ко второму, а это значит, что она готова во всем помогать мужу», — пояснила она.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: забастовка на железной дороге

      Уведомление опубликовано на сайте ж/д компании Comboios de Portugal (CP).

      Подробнее

    • Роналду: причиной моего ухода из "Реала" стал Перес

      Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду признался почему он покинул мадридский "Реал".

      Подробнее

    • Испания: IKEA займется электричеством

      В сети гипермаркетов предприятия будут продаваться панели солнечных батарей и оборудование, необходимое для производства электроэнергии.

      Подробнее

    • Власти Испании облегчат жизнь самозанятых граждан

      Правительство Испании подписало рамочное соглашение о защите прав самозанятых граждан Испании.

      Подробнее

    • ВВП Италии перестал расти

      В третьем квартале 2018 года ВВП Италии не изменился в сравнении со вторым кварталом.

      Подробнее

    • Власти Италии раздадут земельные участки многодетным семьям

      Такими мерами правительство намерено улучшать демографию.

      Подробнее

    • У всех женщин принца Гарри обнаружили общую черту

      Эксперты обратили внимание, что бывшим девушкам принца Гарри — Челси Дэви и актрисе Крессиде Бонас, — а также жене Меган Маркл присуща одна общая черта.

      Подробнее

    • Самый богатый человек в истории резко обеднел

      Основатель Amazon Джефф Безос потерял 19,2 миллиарда долларов за два дня из-за падения котировок акций компании.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья