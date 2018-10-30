У всех женщин принца Гарри обнаружили общую черту

Специалистка по анатомии стопы Джейн Шихан (Jane Sheehan) рассказала в эфире телепередачи This Morning, что все они обладают пальцем Мортона (особенность строения стопы, при котором второй палец длиннее первого). По словам Шихан, эта особенность указывает на то, что каждая из трех женщин — прирожденный лидер по натуре.

Однако палец Меган Маркл имеет специфическую форму, которая говорит о склонности герцогини к компромиссам. «Ее большой палец наклонен ко второму, а это значит, что она готова во всем помогать мужу», — пояснила она.