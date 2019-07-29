Uber временно остановила работу в Австрии

Такое решение было принято в связи с постановлением суда, согласно которому Uber обязан иметь в Австрии филиал и разрешение, чтобы предлагать свои услуги. По данным агентства, компания согласна выполнить требования.

«К сожалению, у нас не остается другого выбора, кроме как временно остановить работу в Австрии. При этом мы готовы адаптировать нашу модель и вернемся в течение нескольких недель», — цитирует заявление представителей Uber новостной портал Heute.at.

По мнению федерального представителя австрийской бизнес-ассоциации «Экономика свободы» Матиаса Кренна, прекращение услуг Uber было «давно назревавшим шагом».

«Все предприниматели в Австрии должны соблюдать юридические требования: предоставление услуг не должно быть возможным без филиала и действительных лицензий на ведение бизнеса», — подчеркнул он.

Uber — сервис автомобильных перевозок, который используется для заказа такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. На сегодняшний день услуги Uber доступны более чем в 100 городах мира. Компания получает от таксистов комиссию в размере 20% от каждого вызова, пишет euromag.ru.

В июне сообщалось, что Uber назвала австралийский Мельбурн третьим городом, где будет запущена служба воздушного такси. Пилотная версия сервиса Uber Air стартует в 2020 году. Коммерческие рейсы будут выполняться с 2023 года.

Предполагается, что стоимость такой услуги будет примерно равна поездке на uberX (самый бюджетный сервис компании).