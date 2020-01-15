Убийцу собаки во Франции посадили в тюрьму

Причиной нападения стало желание отомстить хозяйке животного.

8 января в городе Боней-сюр-Марн (департамент Валь-де-Марн) женщина прогуливала на поводке восьмилетнего Джинджера, бельгийскую овчарку. Неподалеку от многоэтажного дома, в подъезде которого регулярно проходила торговля наркотиками, на собаку сзади напал с ножом мужчина в балаклаве. Он нанес Джинджеру несколько ударов, собака скончалась на месте, пишет euromag.ru.

В ходе рассмотрения дела было установлено, что мужчина совершил убийство из мести, сообщает RFI.

«Убийство собаки из мести равносильно применению насилия к ее хозяину. Так решил суд Исправительного суда города Кретея, рассматривавшего дело. Они приговорили молодого человека к году тюремного заключения, из них шесть месяцев условно», — рассказал AFP адвокат пострадавшей, который также представляет ассоциацию Французское общество защиты животных (Snda).

Приговор также включает 3000 евро, которые осужденный должен выплатить хозяйке собаки за причиненный моральный ущерб. В семье, где есть дети, собака жила с момента своего рождения.

«Мы все чаще становимся свидетелями вынесения приговоров с тюремными сроками за жестокое обращение с животными, — сказала представительница ассоциации защиты животных. — Судьи начинают понимать, что у животных есть права, а также, что общественное мнение на их стороне».