Уборщица миллиардера застряла в лифте на три дня

Пожарные прибыли к дому миллиардера Уоррена Стивенса (Warren A. Stephens) после звонка в службу спасения. Они открыли лифт, который остановился между вторым и третьим этажом, и обнаружили внутри 53-летнюю уборщицу.

Женщина объяснила, что застряла в лифте еще в пятницу, 25 января. Миллиардер и его родственники уехали на выходные, поэтому никто не мог прийти ей на помощь. Уборщица провела в запертой кабине около трех суток без еды и воды. Когда ее нашли утром в понедельник, она страдала от обезвоживания.

Пострадавшую доставили в больницу, ее состояние стабильно. Семья Стивенса выразила облегчение, что женщина идет на поправку, и пообещала принять меры, чтобы подобное не повторилось.

Уоррен Стивенс возглавляет инвестиционный банк Stephens Inc. Его состояние оценивается в 2,4 миллиарда долларов (158 миллиардов рублей). Застрявшая в лифте уборщица работает на его семью 18 лет.