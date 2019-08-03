Участницу Олимпийских игр задержали с 50 кг наркотиков

Суббота, 03 Август 2019 Мир Мир

Участницу Олимпийских игр задержали с 50 кг наркотиков

Голландская легкоатлетка Мадия Гафур задержана немецкой таможней: у нее в машине обнаружили более 50 кг наркотиков.

Задержание произошло еще 18 июня, но имя подозреваемой не раскрывалось.

По предварительной оценке, общая стоимость обнаруженных наркотиков, среди которых метамфетамин и экстази, составляет примерно 2 млн. евро.

Партия перевозилась в 25 пластиковых пакетах, обернутых в фольгу. По версии следствия, Гафур собиралась провезти вещества через границу в Нидерланды.

Гафур выступала за голландскую сборную на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро-2016, сообщает euromag.ru.

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