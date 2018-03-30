Учениц женского колледжа запретили называть женщинами

Как сообщает новостной портал Fox news, их следует называть только «студентами».

Преподавателей попросили воздержаться от высказываний вроде «мы все здесь женщины» и говорить о гендерах. Для этого руководство колледжа выпустило специальную инструкцию по «поддержке транс- и небинарных студентов и создании гендерно-нейтральной среды».

«Насколько мы знаем, не все наши студенты определяют себя как женщины», - объяснила исполняющая обязанности президента колледжа Соня Стивенс (Sonya Stephens). «Но каждый наш студент имеет право на жизнь и учебу в среде, свободной от ненависти и уважающей их идентичность», - добавила она.

Также теперь в колледж могут поступить не только женщины от рождения, но и мужчины, которые идентифицируют себя в том числе и как женщины, и те, кто определяет себя как женщину.

К нововведению отнеслись неоднозначно. В частности, блогер Roaming Millennial выступила против него и назвала «попыткой левых прогрессистов навязать свое мнение и политические взгляды в школьную политику».