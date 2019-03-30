Ученые Британии обнаружили ген богатства
Ученые из Центра когнитивного старения Эдинбурга выяснили, что за предрасположенность к богатству может отвечать специальный ген.
Они исследовали генетические материалы 286 000 людей.
У тех, чей доход превышает 100 000 фунтов, есть общие генетические признаки.
Эти 24 участка ДНК влияют на интеллект, иммунитет и здоровье и, как считают ученые, определяют разницу между экономическим успехом и бедностью, сообщает портал «Актуальные новости».
В феврале 2018 года ученым удалось определить, как выглядел самый древний британец, пишет euromag.ru.
Специалисты провели анализ ДНК «человека из Чеддара» — древнейшего из известных науке людей, обитавших на территории современной Великобритании. Останки человека нашли в пещере Гофа, обнаруженной капитаном Ричардом Гофом в 1890 году. Их датируют примерно 7150 годом до н. э. Сама пещера расположена в ущелье Чеддар в графстве Сомерсет.
У человека были голубые глаза, смуглая кожа и кудрявые волосы.