Ученые Британии обнаружили ген богатства

Они исследовали генетические материалы 286 000 людей.

У тех, чей доход превышает 100 000 фунтов, есть общие генетические признаки.

Эти 24 участка ДНК влияют на интеллект, иммунитет и здоровье и, как считают ученые, определяют разницу между экономическим успехом и бедностью, сообщает портал «Актуальные новости».

В феврале 2018 года ученым удалось определить, как выглядел самый древний британец, пишет euromag.ru.

Специалисты провели анализ ДНК «человека из Чеддара» — древнейшего из известных науке людей, обитавших на территории современной Великобритании. Останки человека нашли в пещере Гофа, обнаруженной капитаном Ричардом Гофом в 1890 году. Их датируют примерно 7150 годом до н. э. Сама пещера расположена в ущелье Чеддар в графстве Сомерсет.

У человека были голубые глаза, смуглая кожа и кудрявые волосы.