Ученые: мужчины стареют быстрее женщин

Пятница, 21 Октябрь 2022 Мир

Ученые: мужчины стареют быстрее женщин

Старение – это процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма.

50-летние мужчины биологически на четыре года старше женщин того же возраста. К такому выводу пришли финские ученые из Университета Йювяскюля.

Разница в биологическом возрасте заметнее всего у людей старше 50 лет, в то время как у 20-летних эта разница составляет примерно один год.

Ученые сравнили хронологический возраст (количество дней жизни) тысяч близнецов с их биологическим возрастом, пишет Европульс. Из них 151 пара были братом и сестрой — с одинаковой генетикой и образом жизни в детстве. В ходе исследования ученые использовали тесты, которые обнаруживают старение организма на основе маркеров в ДНК.

Исследователи учитывали разные параметры, которые могут влиять на старение организма — количество лет школьного образования, индекс массы тела, курение, употребление алкоголя, физическую активность.

По мнению ученых,  курение связано с половым различием в старении у участников старшего возраста, но не объясняет разницу у молодых. А вот лишний вес, которому в большей степени подвержены мужчины, объясняет разную скорость старения в любом возрасте.

Старение – это процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма. Он становится менее приспособленным к условиям окружающей среды, уменьшает и теряет свою способность противостоять болезням и травмам.

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