Ученые нашли путь в четвертое измерение

Суббота, 13 Январь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Ученые нашли путь в четвертое измерение

Группа физиков из Университета штата Пенсильвания под руководством профессора Микаэля Рехтсмана нашла путь в четвертое измерение пространства.

Результаты их исследования опубликованы в журнале Nature.

Физики опирались на данные исследования, за которое в 2016 году была присуждена Нобелевская премия. Ученые создали специальные двухмерные структуры, используя лазеры, и добились результата, напомнившего квантовый эффект Холла (проводимости двумерного электронного газа в сильных магнитных полях при низких температурах).

Исследователи отметили, что трехмерные предметы отбрасывают двухмерные тени, которые позволяют судить о форме этих предметов. Сложные вычисления показали, что трехмерные объекты могут быть «тенью» четырехмерных объектов.

Ученые указали на то, что приблизились к пониманию четырехмерного пространства. Окружающий нас мир имеет три пространственных измерения, но в физических моделях их может быть больше. К примеру, в теории суперструн рассматривается 10 пространственных измерений.

В декабре 2017 года стало известно, что астрофизик Кристоф Кон из Датского технического университета определил скорость света в пространстве с двумя временными измерениями. А физики из Национальной ускорительной лаборатории имени Энрико Ферми в США опубликовали результаты своих исследований по поиску доказательств существования Вселенной с большим числом измерений.

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