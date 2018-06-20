Ученые назвали болезнь, сигнализирующую о риске рака

Среда, 20 Июнь 2018 Мир Мир

Ученые назвали болезнь, сигнализирующую о риске рака

Сахарный диабет второго типа может сигнализировать о развитии рака поджелудочной железы, выяснила группа американских ученых.

Онкологи проанализировали данные о почти 49 тысячах пациентов за период с 1993 по 2013 год. Выяснилось, что у людей, страдающих диабетом второго типа, в 2,3 раза повышается риск обнаружения рака поджелудочной железы. При этом большей опасности были подвержены пациенты с диабетом на ранних стадиях.

«Полученные нами данные подтверждают гипотезу о том, что недавно начавшийся диабет - это проявление рака поджелудочной железы, а долгосрочный диабет является фактором риска злокачественной опухоли», - говорится в работе.

Авторы исследования отмечают, что подобная связь неприменима к другим онкологическим заболеваниям, таким как рак груди, простаты или колоректальный рак.

Сахарный диабет второго типа - это эндокринное заболевание, развивающееся в результате роста невосприимчивости организма к инсулину. По статистике ВОЗ, в мире насчитывают 347 миллионов больных сахарным диабетом, причем примерно каждые 9 из 10 заболевших страдают от диабета второго типа.

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