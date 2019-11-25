Ученые назвали способ легко повысить самооценку

Понедельник, 25 Ноябрь 2019 Мир Мир

Ученые назвали способ легко повысить самооценку

Быстро повысить самооценку помогут несколько простых привычек. Например, стоит реже смотреть в зеркало, выяснили ученые из университета штата Флорида (США).

В течение двух недель испытуемые ежедневно получали на свои телефоны сообщения с напоминанием о 14 правилах эксперимента. Участникам рекомендовалось не только не смотреть в зеркала, но и не маскировать и не скрывать свою внешность, не просить других прокомментировать их внешний вид, не сравнивать себя с другими и прочее.

Согласно результатам работы, опубликованной в Journal of Consulting and Clinical Psychology, если человек начинает меньше видеть свое отражение и поправлять внешность, у него снижается беспокойство о своем внешнем виде. По словам одного из авторов публикации Натали Уилвер (Natalie Wilver), женщины, которые следовали рекомендациям, меньше страдали от депрессии, тревоги и неудовлетворенности своим телом.

Исследование проводилось исключительно на женщинах, но, по заверению его авторов, сделанные выводы универсальные и могут быть применимы в отношении мужчин.

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