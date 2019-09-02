Ученые объяснили, почему спорить с женщинами бесполезно

Понедельник, 02 Сентябрь 2019 Мир Мир

Ученые объяснили, почему спорить с женщинами бесполезно

Исследователи из Швеции узнали, почему мужчинам бесполезно начинать спор с женщинами.

Ученые выяснили, что женщины лучше, чем мужчины, запоминают различные детали и могут припомнить их во время разговора. Например, «кто сказал и что» и «где пропавшие вещи». Прекрасная половина человечества имеет преимущество, так как у них сильнее развита эпизодическая память, которая может с точностью запоминать события разной давности. Именно этот фактор говорит о том, что начинать спор с женщинами бесполезно. Об этом пишет euromag.ru.

Исследование также показывает, что женщины лучше запоминают лица и запахи.

Экспертная группа основывала свои выводы на 617 исследованиях, которые проводились в период с 1973 по 2013 год. В экспериментах поучаствовали 1,2 миллиона участников.

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