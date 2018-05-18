Ученые предсказали скорую и неизлечимую эпидемию

Пятница, 18 Май 2018 Мир Мир

Ученые предсказали скорую и неизлечимую эпидемию

Невосприимчивый к лечению грибок может в скором времени привести к эпидемии, которая будет уничтожать растения, животных и людей.

Об этом свидетельствует совместное исследование ученых из Имперского колледжа Лондона и Эксетерского университета, результаты которого опубликованы в научном журнале Science.

Согласно выводам специалистов, грибок вскоре может превратиться в подобие устойчивых к антибиотикам «супербактерий» и приобрести невосприимчивость к противогрибковым препаратам, которыми нередко злоупотребляют в медицине и сельском хозяйстве. В частности, этому способствует регулярное использование препаратов для лечения грибкового стоматита, эпидермофитии стоп, дерматофитии и онихомикоза.

При этом ученые отмечают, что угроза недооценена и вскоре даст о себе знать. По их словам, препараты уничтожают лишь слабые культуры грибков, а сильные выживают и эволюционируют, приобретая неуязвимость к противогрибковым препаратам. В связи с этим специалисты призывают к разработке средств, способных противостоять этой угрозе.

Исследователи также утверждают, что грибковые инфекции уносят больше жизней, чем рак молочной железы и малярия. Помимо этого, по их данным, смертность от болезней, вызванных грибками, сравнима со смертностью от туберкулеза и СПИДа.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: туристический налог в Синтре

      О планах муниципалитета Синтры объявил мэр города Базилиу Орта.

      Подробнее

    • Португалия: большие собаки - в автобусе?

      Партия «Люди - Животные - Природа» (PAN) намерена изменить правила провоза домашних животных на общественном транспорте сети Carris.

      Подробнее

    • Прямой паром из Испании в Ирландию

      С 6 мая между испанским Сантандером и ирландским Корком начал курсировать паром.

      Подробнее

    • Испанская полиция будет работать на ЧМ-2018

      Сотрудники испанской полиции, специализирующиеся на обеспечении безопасности на стадионах, будут работать вместе с российскими коллегами во время Чемпионата мира по футболу, который будет проходить в РФ с 14 июня по 15 июля 2018 года.

      Подробнее

    • Итальянцы бросают вызов Европе

      «Прямой вызов Европе», - так характеризует испанская La Vanguardia соглашение о формировании правительства, заключенное между двумя итальянскими партиями: «Движение 5 звезд» и «Лига».

      Подробнее

    • «Зенит» собирается купить полузащитника итальянской «Ромы»

      Петербургский «Зенит» собирается купить полузащитника итальянской «Ромы» Раджу Наингголана.

      Подробнее

    • Ученые предсказали скорую и неизлечимую эпидемию

      Невосприимчивый к лечению грибок может в скором времени привести к эпидемии, которая будет уничтожать растения, животных и людей.

      Подробнее

    • У экс-премьера изъяли 5 грузовиков драгоценностей и денег

      Малайзийская полиция провела серию обысков в домах бывшего главы правительства страны Наджиба Разака, изъяв более 280 коробок ценностей.

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе