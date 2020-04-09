Ученые спрогнозировали, какая страна пострадает от коронавируса больше всего

На эту страну придется более 40% всех случаев смерти на всем континенте. Ученые предполагают, что к августу в Соединенном Королевстве от осложнений коронавируса умрет 66 тысяч человек.

Сейчас в Британии при 55 тысячах заболевших погибли 6 169, а излечиться удалось лишь 135. Накануне в стране погибли 786 человек, пишет euromag.ru.