Ученые спрогнозировали, какая страна пострадает от коронавируса больше всего

Четверг, 09 Апрель 2020 Мир Мир

Ученые спрогнозировали, какая страна пострадает от коронавируса больше всего

Согласно Институту метрик и оценки состояний здоровья в Сиэтле, больше всего от коронавируса пострадает Великобритания.

На эту страну придется более 40% всех случаев смерти на всем континенте. Ученые предполагают, что к августу в Соединенном Королевстве от осложнений коронавируса умрет 66 тысяч человек.

Сейчас в Британии при 55 тысячах заболевших погибли 6 169, а излечиться удалось лишь 135. Накануне в стране погибли 786 человек, пишет euromag.ru.

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