Ученые спрогнозировали, какая страна пострадает от коронавируса больше всего
Согласно Институту метрик и оценки состояний здоровья в Сиэтле, больше всего от коронавируса пострадает Великобритания.
На эту страну придется более 40% всех случаев смерти на всем континенте. Ученые предполагают, что к августу в Соединенном Королевстве от осложнений коронавируса умрет 66 тысяч человек.
Сейчас в Британии при 55 тысячах заболевших погибли 6 169, а излечиться удалось лишь 135. Накануне в стране погибли 786 человек, пишет euromag.ru.