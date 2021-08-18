Ученые установили мировой рекорд точности числа Пи

Ученые из Высшей школы прикладных наук швейцарского Граубюндена с помощью суперкомпьютера обновили значение числа Пи до 62,8 триллиона цифр, таким образом установив мировой рекорд.

Для обновления числа Пи специалистам потребовалось 108 дней и 9 часов. Это примерно в 3,5 раза быстрее, чем при последнем мировом рекорде 2020 года. Прежний мировой рекорд насчитывал 50 триллионов цифр в значении математической константы.

"Высокопроизводительный компьютер Центра аналитики данных, визуализации и моделирования (DAViS) превзошел старый мировой рекорд в 50 триллионов пунктов на дополнительные 12,8 триллиона новых, до сих пор не известных пунктов. Таким образом, десять последних известных цифр числа Пи теперь следующие: 7817924264", - говорится в сообщении Высшей школы.