Учитель нашел в парке алмаз весом 2,12 карата

Четверг, 01 Август 2019 Мир Мир

Учитель нашел в парке алмаз весом 2,12 карата

Посетитель парка «Алмазный кратер» в американском штате Арканзас нашел алмаз весом 2,12 карата.

Об этом сообщает CNN.

36-летний учитель из штата Небраска Джош Лэник (Josh Lanik) приехал в «Алмазный кратер» вместе с семьей. Во время двухчасовой прогулки по парку он разглядел на земле любопытный камешек. «Я заметил блеск, а когда подобрал и покатал в руке, то понял, что у него нет острых граней», — рассказывает мужчина.

Лэник показал его жене и спрятал в сумку. На обратном пути они заглянули в местный центр находок, где эксперт подтвердил, что это действительно алмаз, причем самый крупный из найденных в «Алмазном кратере» в 2019 году. Учитель признался, что пока не планирует продавать драгоценный камень.

Парк «Алмазный кратер» располагается на месте потухшего вулкана. Это единственное общедоступное месторождение этих камней в мире. С 1906 года там нашли более 75 тысяч алмазов, в том числе алмаз Строуна-Вагнера — редчайший бесцветный камень, полностью лишенный внутренних дефектов. Парк выкупил его за 34,7 тысячи долларов.

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