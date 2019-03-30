Учителя из глухой африканской деревни признали лучшим в мире

Суббота, 30 Март 2019 Мир Мир

Учителя из глухой африканской деревни признали лучшим в мире

Кенийский учитель физики и математики Питер Табичи (Peter Tabichi) стал победителем международного конкурса Global Teacher Prize.

Церемония награждения состоялась в субботу, 23 марта, в городе Дубай, ОАЭ. 36-летний африканец получил приз в миллион долларов (64,4 миллиона рублей), обойдя около 10 тысяч конкурсантов из 179 стран мира. Ученики из средней школы деревни Пвани (Восточно-Африканская рифтовая долина), где преподает Табичи, неоднократно побеждали в международных научных конкурсах, чем привлекли внимание судей.

Чтобы добраться до дверей учебного заведения, некоторым школьникам приходится преодолевать километровые расстояния по размытым дорогам. Подавляющая часть учеников Табичи живет в необеспеченных или неполноценных семьях, остальные — сироты. Учитель признается, что его школе не хватает финансирования, он отдает 80 процентов своей ежемесячной зарплаты на учебники и школьную форму.

Табичи подчеркнул острую нехватку учителей: на 58 школьников приходится один преподаватель, а для обучения используется всего один компьютер. «Эта победа не принадлежит мне, она демонстрирует достижения юных умов. Я здесь только благодаря успеху моих учеников, — заключил кениец. — Выигрыш дает им шанс. Он означает, что у них нет границ».

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