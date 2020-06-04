Учёные назвали место с самым чистым воздухом на Земле

Как пишет Sky News, исследовательское судно отправилось на юг из австралийской Тасмании, чтобы взять образцы бактерий, которые находятся в воздухе. Однако воздух оказался настолько чистым, что в нём едва хватило ДНК для анализа.

«Мы смогли использовать бактерии в воздухе над Южным океаном в качестве диагностического инструмента для определения ключевых свойств нижней части атмосферы», — рассказал соавтор исследования Томас Хилл.

По его словам, частицы, которые они исследовали, не содержали никаких примесей, которые говорили бы о том, что они поступили из-за пределов этого региона.

«В целом это говорит о том, что Южный океан — одно из очень немногих мест на Земле, которое подверглось минимальному воздействию антропогенной деятельности», - отметил Хилл.