Учёные назвали место с самым чистым воздухом на Земле

Четверг, 04 Июнь 2020 Мир

Учёные назвали место с самым чистым воздухом на Земле

Учёные из Университета штата Колорадо определили, что воздух в Южном океане вблизи Антарктики является самым чистым на Земле - в нём не обнаружено вредных примесей.

Как пишет Sky News, исследовательское судно отправилось на юг из австралийской Тасмании, чтобы взять образцы бактерий, которые находятся в воздухе. Однако воздух оказался настолько чистым, что в нём едва хватило ДНК для анализа.
«Мы смогли использовать бактерии в воздухе над Южным океаном в качестве диагностического инструмента для определения ключевых свойств нижней части атмосферы», — рассказал соавтор исследования Томас Хилл.
По его словам, частицы, которые они исследовали, не содержали никаких примесей, которые говорили бы о том, что они поступили из-за пределов этого региона.
«В целом это говорит о том, что Южный океан — одно из очень немногих мест на Земле, которое подверглось минимальному воздействию антропогенной деятельности», - отметил Хилл.

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