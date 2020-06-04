Учёные установили связь группы крови с заболеваемостью COVID-19

Носители второй группы крови более уязвимы к коронавирусу из-за особой мутации, установили учёные. В электронной научной библиотеке medRxiv опубликованы предварительные результаты соответствующего исследования.

Коллектив медиков и молекулярных биологов под руководством профессора Кильского университета (Германия) Андре Франке провёл самый масштабный на данный момент геномный анализ носителей коронавируса. Для этого были расшифрованы геномы 1 980 жителей Испании и Италии, попавших в семь разных больниц с тяжелой инфекцией.

Исследователей интересовало, какие факторы могут помогать вирусу и способствовать осложнениям при COVID-19. Они сравнили наборы мутаций в генах испытуемых между собой и с тем, как подобные «опечатки» в ДНК распространены среди здоровых жителей их регионов. Учёные изучили, как более 8,5 млн вариаций в структуре генов влияют на вероятность развития и характер протекания COVID-19.

Выяснилось, что на вероятность заражения и характер протекания болезни больше всего влияли две мутации. Одна из них находилась на третьей хромосоме, а другая - на девятой.

Первая повышала шансы на тяжёлые формы болезни примерно в 1,77 раза, а вторая увеличивала вероятность заражения в 1,32 раза. Установлено, что, судя по расположению мутаций внутри хромосомы, первая находилась в гене SLC6A20, а вторая - в части генома, определяющей группу крови человека.

Исследователи поясняют, что ген SLC6A20 напрямую связан с работой рецепторов ACE2, используемых коронавирусом для проникновения в клетки человека. Из-за аналогичных мутаций в девятой хромосоме обычно повышается свёртываемость крови, что опасно для заражённых COVID-19.

Чаще всего эти мутации встречаются у людей со второй группой крови. Всё это объясняет то, почему группа крови влияет на вероятность заражения и почему иммунитет людей по-разному реагирует на инфекцию.